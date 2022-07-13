Татьяна Тарасова рассказала подробности мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова даст два мастер-класса в Стокгольме (Швеция). По словам Тарасовой, Трусова проведёт мастер-классы по прыжкам и скольжению.

«Это будет первая подобная проба Саши с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести, — они серьёзно к этому относятся. Саша проведёт мастер-классы по прыжкам и скольжению.

Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными. И думаю, что все, кто придёт, останутся в восторге», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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