«Порой плакала». Оксана Грищук подробно рассказала о взаимоотношениях с Татьяной Тарасовой

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Своё второе золото ОИ Грищук, выступавшая в дуэте с Евгением Платовым, завоевала под руководством Тарасовой.

«Вы, наверное, удивитесь, но на самом деле мы с Тарасовой тогда работали душа в душу. Я слышала, что она говорила про меня потом. И понимаю, что это было от злости, что мы не подписали с ней четырёхгодичный контракт и ей не удалось получить с нас дополнительные деньги. Плюс я сказала правду насчёт обмана с премиальными за Олимпиаду: я получила за победу всего 700 долларов вместо обещанных ею квартиры, машины, дачного участка и высокого гонорара.

Но, если честно, в период подготовки у меня с Тарасовой вообще никаких проблем не было. Я чувствовала её родным человеком. Мы часто готовили и ели вместе, собирались у неё дома, говорили по душам, обменивались подарками.

Помню, когда я сняла новую квартиру, они с Ильёй Куликом притащили огромный цветок на новоселье. Мы действительно были почти семьёй. Она состояла из нас с Татьяной Анатольевной, Жени, Ильи Кулика, Иры Романовой с Игорем Ярошенко. Я так прониклась к ней, что даже называла второй мамой.

Конфликты? Я в любой ситуации хочу вспоминать только хорошее. Но олимпийский сезон — это всегда нервы. А тут это было вдвойне или втройне. Каждый переживал нашу ситуацию по-своему: Женя страдал от боли и мучился, что нас подведёт; Тарасова без остановки курила и стонала; а я пахала за двоих и от бессилия иногда плакала. Мне было очень страшно, что мы не сможем подготовиться, что Женя в самый важный момент упадёт и мы проиграем… Я жутко боялась потерять титул. Четыре года мы были первой парой в мире, и тут корона может упасть с наших голов.

Мы с Женей обратились к Татьяне Анатольевне, уже будучи титулованными спортсменами. Поэтому, конечно, она чувствовала на себе огромный груз ответственности и боялась нас подвести. Но при всём этом мы старались быть заодно, несмотря даже на беспокойную — мне кажется, это самое правильное слово, — ситуацию.

Бог учит прощать и отпускать обиды. С Татьяной Анатольевной у нас было много тёплых, по-настоящему семейных моментов. В определённый период времени она была для меня по-настоящему близким человеком. Что она говорила про меня потом — наверное, это от излишнего желания защититься. Хотя, я считаю, это не очень умно: думать, что если ты плохо напишешь про Грищук, тем самым возвысишь себя. Здесь я хочу повторить слова великого человека, который вспомнил детскую присказку: кто как обзывается — тот так и называется.

Я не хочу отвечать той же монетой. Не хочу весь наш тот период мазать чёрными красками, ведь было и хорошее...» — приводит слова Грищук Sports.ru.

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