Николай Валуев: если в крови Валиевой было запрещённое вещество, то юность — не оправдание

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

Напомним, на тех Играх Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Расследование будет продолжаться. И если всё-таки в её крови было запрещённое вещество, то юный возраст этому не оправдание. Дело не в возрасте, а в том, принимал ты препарат или не принимал, колол — не колол. В вопросе допинга нет третьей стороны, нет золотой середины», — цитирует Валуева «РИА Новости Спорт».

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