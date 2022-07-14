«Мы били тарелки с ним». Мехдиев рассказал, как пытался раскрепостить Самарина

Артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев рассказал о работе с воспитанником школы ЦСКА, бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019, серебряным призёром чемпионата Европы – 2019 по фигурному катанию Александром Самариным.



«У меня была задача раскрыть Сашу в какой-то степени, потому что он очень хороший человек. Мне было поставлено, чтобы он раскрепостился, расслабился, улыбался больше. Чтобы из него это всё вытащить, надо было, чтобы он мне стал доверять. Падением мне на руки, банально. Не каждый упадёт чужому человеку на руки, не доверится. Он доверился. Мы били тарелки с ним. Он писал свои мысли, идеи, желания на счастье, чтобы это сбылось», — рассказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



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