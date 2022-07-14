Железняков: Трусову в детстве серьёзно прокачали. Она старается это всё преодолеть

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о серебряном призёре Олимпиады в Пекине фигуристке Александре Трусовой.



«Могут ли у Трусовой быть проблемы с хореографией из-за избыточной ОФП? Это генетика. По генетике Саша очень атлетичная, не знаю, в кого она там, возможно, в папу, он у неё спортсмен. По физиологии же видно, когда они приходят малявочками совсем, насколько атлетичен ребёнок, насколько у него сколоченное тело. Здесь должен грамотно работать тренер: когда ты видишь такого ребёнка, его тем более нельзя перекачивать. Стоит уделить внимание вытяжке, классикой заниматься усиленно, балетом, это же вытягивает тело, красивые линии становятся. Когда сильно атлетичный ребёнок по своей природе и ты его ещё перекачиваешь, его потом сложно растанцевать, расшевелить.



Сашеньку в детстве серьёзно прокачали на её природные атлетические данные. Она умница, она старается, ходит куда-то к другим педагогам, что я тоже приветствую, не обязательно упираться только в меня. Она сейчас старается это всё преодолеть. Атлетичность ей очень классно помогает в квадах, но при этом она теряет немножко в компонентах. Если бы она прыгала квады и была хореографичная, как Валиева, то всё, это непобедимый человек. Вот почему я и говорю, что детей с малолетства нельзя перекачивать, потому что потом они начинают ещё больше обрастать мяском и всё это потом очень сложно превратить в изящную балеринку на льду. Тут есть грань, которую нельзя переходить. Тренер должен быть грамотен и видеть индивидуальность спортсмена. Тренер должен быть и психологом, и анатомом, должен разбираться в костюме и искусстве. Тренер должен быть универсален и к каждому спортсмену применять свой подход», — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».