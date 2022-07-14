У России официально отобрали этап Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии Гран-при на сезон-2022/2023. Этап в России, который изначально должен был пройти в Сочи, не состоится. Причина — специальная военная операция России на Украине. Также объявлено, что из-за коронавируса не состоится этап в Китае.
Календарь состоит из шести этапов плюс финал. Место проведения четвёртого этапа определится позднее.
Календарь серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023
1-й этап — Гран-при США, 21-23 октября, Норвуд
2-й этап — Гран-при Канады, 28-30 октября, Миссиссога
3-й этап — Гран-при Франции, 4-6 ноября, Анже
4-й этап — 11-13 ноября (место проведения определится позднее)
5-й этап — Гран-при Японии, 18-20 ноября, Саппоро
6-й этап — Гран-при Финляндии, 25-27 ноября, Эспоо
Финал — 8-11 декабря, Турин (Италия)
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
- 14 июля 2022
-
16:45
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:01
-
13:41
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:01
-
09:58
-
09:45
-
09:31
-
08:35
-
08:32
-
00:35
- 13 июля 2022
-
21:50
-
20:46
-
20:13
-
20:03
-
18:30
-
18:01
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20
-
08:27
- 12 июля 2022
-
20:09
-
16:18
-
16:08
-
14:14
-
14:10
-
12:24