У России официально отобрали этап Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии Гран-при на сезон-2022/2023. Этап в России, который изначально должен был пройти в Сочи, не состоится. Причина — специальная военная операция России на Украине. Также объявлено, что из-за коронавируса не состоится этап в Китае.

Календарь состоит из шести этапов плюс финал. Место проведения четвёртого этапа определится позднее.

Календарь серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023

1-й этап — Гран-при США, 21-23 октября, Норвуд

2-й этап — Гран-при Канады, 28-30 октября, Миссиссога

3-й этап — Гран-при Франции, 4-6 ноября, Анже

4-й этап — 11-13 ноября (место проведения определится позднее)

5-й этап — Гран-при Японии, 18-20 ноября, Саппоро

6-й этап — Гран-при Финляндии, 25-27 ноября, Эспоо

Финал — 8-11 декабря, Турин (Италия)

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