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Каташинские: Валиева и Трусова молодцы, что вводят моду на новые танцевальные движения

Каташинские: Валиева и Трусова молодцы, что вводят моду на новые танцевальные движения
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Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские ответили на вопрос, могут ли танцевальные эксперименты, такие как вог у Камилы Валиевой и стрип у Александры Трусовой, помочь спрогрессировать на льду.

«Безусловно, любое занятие спортом поможет спрогрессировать девочкам на льду. Камила и Саша большие молодцы, что вводят моду на новые танцевальные движения. Это очень важно для двигательного навыка любого человека, не говоря уже о спортсмене.

Сложно ли перенести мастерство из танцевального зала на лёд? Да, потому что срабатывают старые механизмы. После того как мы с фигуристами отработали и освоили программу в зале, дошли до автомата, мы выходим на лёд и дополнительно, с этими же ощущениями прокатываем всю программу», — рассказали Марина и Артемий Каташинские в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».

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