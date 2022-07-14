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Железняков рассказал, как помог Тутберидзе найти хореографа после смерти мамы Глейхенгауза

Железняков рассказал, как помог Тутберидзе найти хореографа после смерти мамы Глейхенгауза
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Хореограф Алексей Железняков рассказал, как помог Этери Тутберидзе найти хореографа после смерти мамы тренера Даниила Глейхенгауза.

«Я видел единицы очень классных педагогов. Вот, например, после того как мама Даниила Глейхенгауза (Людмила Шалашова. — Прим. «Чемпионата») ушла от нас, царство ей небесное, прекрасный был педагог старой закалки, Этери очень долго искала специалиста по классическому танцу. Через друга мне посоветовали Ксению Поталицыну, которая Мариинку прошла, хореографическое училище прошла, тоже серьёзной закалки человек, прошедший большую сцену, который знает, что такое настоящая классическая работа.

Но таких педагогов катастрофически не хватает. Во многих командах работают люди из художественной самодеятельности, которые имеют поверхностное понятие о том, что такое действительно вкалывать в классическом балете», — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».

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