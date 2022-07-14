Рамиль Мехдиев объяснил, в чём феномен фигуриста Кондратюка

Артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев объяснил, в чём феномен олимпийского чемпиона в команде, российского фигуриста Марка Кондратюка.
«Он сам по себе очень эмоциональный человек. Он безумно эмоциональный. Он творческий, умный. Он человек из культурной семьи, очень воспитанный, с ним много о чём можно поговорить. Это видно, когда ты не пустой. Также это психология банальная: есть интроверт, есть экстраверт. Он открытый, он такой человек. Из него не надо вытаскивать ничего, я ему, наоборот, говорю всегда: Марк, спокойнее.
Всё зависит от человека, от его природных способностей и данных. Я всегда всем говорю одно: слоны в цирке тоже танцуют. Но мы люди, и мы испытываем очень большой набор эмоций, мы испытываем очень много внутри себя, и мы не должны этого бояться показать, нас это и отличает от большинства животных. Животные даже умеют показывать эмоции, а мы люди, и мы умеем чувствовать настолько, насколько ни одному существу не дано. Поэтому я им говорю: не стесняйтесь, вас за это ругать никто не будет», — рассказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».
- 14 июля 2022
-
20:56
-
20:22
-
19:52
-
19:33
-
19:06
-
18:46
-
18:00
-
16:45
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:01
-
13:41
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:01
-
09:58
-
09:45
-
09:31
-
08:35
-
08:32
-
00:35
- 13 июля 2022
-
21:50
-
20:46
-
20:13
-
20:03
-
18:30
-
18:01
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20