Алина Загитова показала огромный букет, который ей подарили. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова показала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке спортсменка держит в руках огромный букет.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

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