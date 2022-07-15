«Странно, проблема не в этом». Вайцеховская о грубых словах Тутберидзе журналисту из США

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на комментарий заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса.
Напомним, Тутберидзе раскритиковала Лиса за новый подкаст, в котором уделялось внимание дочери тренера Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Она заявила, что тот «полон дерьма». Дэйв утверждал, что спортсмены сменят гражданство и начнут выступать за сборную США.
«Очередной виток интернет-разборок между американским блогером Дэйвом Лисом и Этери Тутберидзе и очередные досужие комментарии, кто из них более прав. Хотя на самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключённый между спортсменами брак, дающий право партнёру на американское гражданство, и т. д.), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным.
Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это или нет. Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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