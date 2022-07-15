Татьяна Тарасова встретилась с Этери Тутберидзе. Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию из Новогорска, на которой, помимо неё, присутствует заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«Побывала вчера в Новогорске на тренировке группы Этери Георгиевны. Спасибо за тёплый приём и красивую работу», — подписала снимок Тарасова.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Ученицы Этери Тутберидзе регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева, выступающие в женском одиночном катании, стали первой, второй и четвёртой соответственно. Кроме того, Валиева завоевала золото в командном турнире.

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