Татьяна Тарасова встретилась с Этери Тутберидзе. Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию из Новогорска, на которой, помимо неё, присутствует заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.
«Побывала вчера в Новогорске на тренировке группы Этери Георгиевны. Спасибо за тёплый приём и красивую работу», — подписала снимок Тарасова.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
Ученицы Этери Тутберидзе регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева, выступающие в женском одиночном катании, стали первой, второй и четвёртой соответственно. Кроме того, Валиева завоевала золото в командном турнире.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
- 15 июля 2022
-
10:46
-
09:27
-
09:11
-
08:54
-
08:18
-
08:14
-
00:02
- 14 июля 2022
-
22:58
-
20:56
-
20:22
-
19:52
-
19:33
-
19:06
-
18:46
-
18:00
-
16:45
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:01
-
13:41
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:01
-
09:58
-
09:45
-
09:31
-
08:35
-
08:32
-
00:35
- 13 июля 2022
-
21:50
-
20:46
-
20:13