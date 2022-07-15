Камила Валиева выложила яркое портретное фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила яркую портретную фотографию.
Фото: из личного архива камилы валиевой
Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. Также Камила Валиева — чемпионка Европы 2022 года.
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