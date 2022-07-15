Татьяна Тарасова: от музыки к новой КП Камилы Валиевой я пришла в неописуемый восторг

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от посещения тренировки группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам Тарасовой, ей очень понравилась музыка к новой короткой программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Ранее сообщалось, что программа поставлена на саундтрек к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар».
«Можно сказать, что поездка оставила самые приятные впечатления. Всё та же компания на льду: Глейхенгауз, Дудаков, все были очень приветливы, давно не виделись. Они дали мне послушать музыку [к короткой программе] Валиевой, от которой я пришла в неописуемый восторг. Мне подарили охапку жёлто-розовых цветов и подмосковных пионов, сижу сейчас и радуюсь», — цитирует Тарасову ТАСС.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
- 15 июля 2022
-
12:23
-
12:12
-
10:46
-
09:27
-
09:11
-
08:54
-
08:18
-
08:14
-
00:02
- 14 июля 2022
-
22:58
-
20:56
-
20:22
-
19:52
-
19:33
-
19:06
-
18:46
-
18:00
-
16:45
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:01
-
13:41
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:01
-
09:58
-
09:45
-
09:31
-
08:35
-
08:32
-
00:35
- 13 июля 2022
-
21:50