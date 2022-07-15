Татьяна Тарасова: от музыки к новой КП Камилы Валиевой я пришла в неописуемый восторг

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от посещения тренировки группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам Тарасовой, ей очень понравилась музыка к новой короткой программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Ранее сообщалось, что программа поставлена на саундтрек к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар».

«Можно сказать, что поездка оставила самые приятные впечатления. Всё та же компания на льду: Глейхенгауз, Дудаков, все были очень приветливы, давно не виделись. Они дали мне послушать музыку [к короткой программе] Валиевой, от которой я пришла в неописуемый восторг. Мне подарили охапку жёлто-розовых цветов и подмосковных пионов, сижу сейчас и радуюсь», — цитирует Тарасову ТАСС.

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