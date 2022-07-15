Камила Валиева — о картинге: на трассе и опыт фигурного катания может пригодиться

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева рассказала о своём увлечении картингом. В настоящее время спортсменка находится в Сочи, где не только выступает в шоу, но и участвует в картинговых заездах на «Сочи Автодроме».

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться.

Утренний заезд на картинге помог отвлечься от тренировок на льду. Теперь с хорошим настроением будем готовиться к вечернему выступлению в нашем шоу «Аленький цветочек», — приводит слова Валиевой пресс-служба Navka Show.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».

Также посмотрите видео, как 16-летняя Камила Валиева прокатилась за рулём карта на «Сочи Автодроме».