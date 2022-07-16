Тарасова жёстко высказалась о Терюшкове после его слов о смене гражданства и госизмене

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко отреагировала на слова депутата Государственной Думы, члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова про смену спортивного гражданства российскими спортсменами. Ранее Терюшков предложил приравнивать данный поступок к государственной измене.

«Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот Терюшков. Фамилию только позорит. Мы привыкли, что Валентина Терешкова — это символ страны, а он её позорит», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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