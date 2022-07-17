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Загитова сменила паспорт и показала, как изменилась

Загитова сменила паспорт и показала, как изменилась
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова сменила паспорт и показала фотографии в старом документе и те, которые сделала для нового паспорта.

«Недавно поменяла паспорт.
Изменилась?» – спросила Загитова у подписчиков своего телеграм-канала.

Фото: Телеграм-канал Алины Загитовой

Напомним, в мае фигуристке исполнилось 20 лет. В этом возрасте граждане впервые после получения паспорта (в 14 лет) его меняют.

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева показала, как гримируется в Настеньку на шоу «Аленький цветочек».

В своём телеграм-канале Валиева опубликовала видео и написала: «Готовлюсь к шоу».

Напомним, скоро она примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начали олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых было запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполняет Камила Валиева. Её дебют состоялся 8 июля. Всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

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