19-летняя Диана Дэвис выложила яркое портретное фото

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. 19-летняя спортсменка выложила яркий портретный снимок.

Фото: из личного архива дианы дэвис

Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее, когда Тутберидзе на время отпуска отправилась к дочери в США, поползли слухи, что она также останется за океаном, но знаменитый наставник уже вернулась на родину и возобновила работу с подопечными в Новогорске.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2021/2022 стали серебряными призёрами чемпионата России и дебютировали на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».