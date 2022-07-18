Татьяна Тарасова обратилась к 90-летнему Олегу Протопопову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону в парном катании Олегу Протопопову. Она поздравила его с днём рождения. 16 июля Протопопову исполнилось 90 лет.
«Юбилей — 90 лет — у великого фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова. Вместе с Людмилой, супругой и партнёршей — они первые наши олимпийские чемпионы в парном катании!
Олег, дорогой мой! Здоровья тебе, оптимизма, береги себя! Знаю, как ты хранишь память о Миле, мы её тоже помним. И любим вас! От всего нашего фигурнокатательного мира — поздравляю!» — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к архивному фото, на котором помимо неё и Протопопова изображена его многолетняя партнёрша и супруга Людмила Белоусова. Она ушла из жизни в 2017 году.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
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