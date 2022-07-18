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Медведева, Трусова, Загитова или Щербакова? Финал битвы за звание любимой фигуристки

Медведева, Трусова, Загитова или Щербакова? Финал битвы за звание любимой фигуристки
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Началось голосование за победу в финале совместного спецпроекта «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком». Вместе с болельщиками мы выбираем, кто из спортсменок наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России».

По итогам полуфиналов в финал вышли следующие спортсменки: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призёр ОИ-2022 Александра Трусова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и чемпионка ОИ-2022 Анна Щербакова. В полуфиналах они обошли Елизавету Туктамышеву, Ирину Слуцкую, Камилу Валиеву и Юлию Липницкую.

Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».

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