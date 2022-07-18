Медведева, Трусова, Загитова или Щербакова? Финал битвы за звание любимой фигуристки
Поделиться
Началось голосование за победу в финале совместного спецпроекта «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком». Вместе с болельщиками мы выбираем, кто из спортсменок наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России».
По итогам полуфиналов в финал вышли следующие спортсменки: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призёр ОИ-2022 Александра Трусова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и чемпионка ОИ-2022 Анна Щербакова. В полуфиналах они обошли Елизавету Туктамышеву, Ирину Слуцкую, Камилу Валиеву и Юлию Липницкую.
Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
Комментарии
- 18 июля 2022
-
12:33
-
11:30
-
08:34
-
08:08
- 17 июля 2022
-
21:46
-
19:54
-
14:03
- 16 июля 2022
-
18:57
-
18:00
-
16:48
-
16:18
-
10:48
-
09:51
- 15 июля 2022
-
16:05
-
13:48
-
12:23
-
12:12
-
10:46
-
09:27
-
09:11
-
08:54
-
08:18
-
08:14
-
00:02
- 14 июля 2022
-
22:58
-
20:56
-
20:22
-
19:52
-
19:33
-
19:06
-
18:46
-
18:00
-
16:45
-
16:44
-
16:13
Партнерский контент