«Большой шок». От 90-летнего Олега Протопопова потребовали освободить его дом в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, легендарный советский фигурист Олег Протопопов рассказал, что компания, которая обслуживает его дом в Швейцарии, потребовала от всех жильцов уехать, чтобы провести ремонт. 16 июля Протопопову исполнилось 90 лет.
«Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала от всех жильцов уехать. Только тогда они смогут начать работу. А я ещё не получил информацию точную, — мне переведут с немецкого на русский, но это будет только в понедельник. И тогда я пойму наверняка, что такое здесь происходит. Это для меня было большим шоком.
Место, где буду жить, я пока не нашёл. По сути дела, я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и всё, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать», — приводит слова Протопопова «РИА Новости Спорт».
Протопопов с 1979 года живёт в Швейцарии. Его партнёршей на льду и супругой была Людмила Белоусова, ушедшая из жизни в 2017 году.
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