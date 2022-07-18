Яна Рудковская назвала сумму стоимости занятий в новой школе фигурного катания

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, сколько будут стоить занятия в их новой школе фигурного катания. По её словам, школа будет открыта в начале 2023 года.

«В начале следующего года мы планируем открыть общедоступную школу на Востряковском шоссе, руководить которой пригласили Владимира Лелюха — он до этого долгое время работал в «Хрустальном». Дети будут иметь возможность три раза в неделю приходить на занятия за достаточно символические для фигурного катания деньги — порядка 10-15 тыс. рублей в месяц.

Там очень большой жилой микрорайон, соответственно, востребованность доступного льда должна быть тоже велика. Мы хотим создать в этой школе группы начальной подготовки для трёх или четырёх сотен детей, а наиболее талантливых будем впоследствии переводить в наши спортивные группы, где у каждого, как я уже сказала, будут либо гранты, либо индивидуальные спонсоры», — цитирует Рудковскую «RT на русском».

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