Тарасова оценила ситуацию с 90-летним Протопоповым, от которого потребовали освободить дом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что двукратный олимпийский чемпион в парном катании, легендарный советский фигурист Олег Протопопов вынужден освободить свой дом в Швейцарии. Ранее 90-летний Протопопов рассказал, что компания, которая обслуживает его дом, потребовала от всех жильцов уехать, чтобы провести ремонт.

«Очень жаль, что Олег Алексеевич оказался в такой ситуации. Знаю, что он живёт у человека, платит какие-то совсем небольшие деньги. Живёт на пенсию, как раз оплатить квартиру и покушать.

Конечно, всем, кто в состоянии помочь, стоит включиться в решение этой проблемы, в том числе федерации. Хотя что она может сделать в Швейцарии? Снять другую квартиру или помочь материально? Всем можно сделать понемножку, я только за это.

Олег Алексеевич – великий человек! Для меня всегда было огромной радостью встречаться с ним и Людмилой, когда тренировала ребят к Олимпийским играм. Часто виделись на показательных соревнованиях, вместе обедали и ужинали. Надеюсь, с нашей помощью его непростая ситуация разрешится", — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

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