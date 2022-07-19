Канадская фигуристка Кейтлин Уивер обратилась к Дарье Касаткиной и Наталье Забияко

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в танцах на льду канадская фигуристка Кейтлин Уивер обратилась к 12-й ракетке мира российской теннисистке Дарье Касаткиной и серебряному призёру ОИ-2018 в командных соревнованиях фигуристов Наталье Забияко. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации и выложила совместную фотографию с Забияко.

«Поздравления этим героиням», — написала Кейтлин Уивер в своих социальных сетях, тегнув Забияко и Касаткину.

Также 25-летняя Дарья Касаткина заявила, что может сменить гражданство. Слова спортсменки прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».



