Канадская федерация отозвала запрос на переход Натальи Забияко
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Федерация фигурного катания Канады отозвала ранее поданный запрос на переход серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальи Забияко. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Ранее сообщалось, что 27-летняя Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом.
«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».
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