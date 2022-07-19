Канадская федерация отозвала запрос на переход Натальи Забияко

Федерация фигурного катания Канады отозвала ранее поданный запрос на переход серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальи Забияко. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Ранее сообщалось, что 27-летняя Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

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