Евгений Плющенко обратился к Юдзуру Ханю, который объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к двукратному олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании, японцу Юдзуру Ханю. Сегодня, 19 июля, 27-летний Ханю объявил о завершении карьеры и переходе в профессиональное фигурное катание.
«Сегодня я узнал, что мой хороший друг, выдающийся фигурист, самая большая звезда в истории фигурного катания Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Я ценю всё, что он сделал для фигурного катания.
Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего в его профессиональной карьере. И я надеюсь, что он порадует людей во всём мире своими выступлениями в шоу. Удачи тебе в будущем, мой друг Юдзуру-сан», — написал Плющенко в своих социальных сетях.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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