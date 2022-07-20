Наталья Забияко прекратила тренировки в Канаде и улетела в Европу
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко закончила тренировки в Канаде и вернулась в Европу. Об этом рассказал тренер по фигурному катанию Бруно Маркотте, под руководством которого занималась Забияко.
«Наталья улетела в Европу. Мне жаль, потому что она прибавляла с каждым днём», — приводит слова Маркотте ТАСС.
Ранее сообщалось, что 27-летняя Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. Вчера, 19 июля, стало известно, что канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.
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