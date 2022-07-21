Камила Валиева выложила фото в платье из сада

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в платье, выложила снимок, сделанный в саду.
Фото: из личного архива камилы валиевой
На фото отреагировала другая российская фигуристка Елизавета Худайбердиева.
«Носочек тянем», — написала она в комментариях.
Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. Также Камила Валиева — чемпионка Европы 2022 года.
Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Голосуй!
- 21 июля 2022
-
09:06
-
08:17
- 20 июля 2022
-
23:28
-
16:33
-
15:15
-
11:24
-
09:23
-
08:55
-
07:57
-
07:53
- 19 июля 2022
-
23:31
-
22:33
-
21:45
-
21:11
-
20:53
-
17:40
-
15:49
-
14:50
-
14:23
-
14:08
-
13:02
-
12:48
-
12:20
-
11:56
-
11:55
-
11:40
-
11:28
-
11:16
-
11:11
-
09:20
-
09:10
-
08:04
-
07:41
-
05:30
-
01:40