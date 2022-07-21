Камила Валиева выложила фото в платье из сада

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в платье, выложила снимок, сделанный в саду.

Фото: из личного архива камилы валиевой

На фото отреагировала другая российская фигуристка Елизавета Худайбердиева.

«Носочек тянем», — написала она в комментариях.

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. Также Камила Валиева — чемпионка Европы 2022 года.

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