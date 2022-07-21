Бетина Попова объяснила, почему консерватизм — реальность фигурного катания

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова высказалась на тему консерватизма в фигурном катании.
«Консерватизм в фигурном катании — это проблема? Я бы так не сказала, просто это та реальность, в которой существуют все. Все оказываются в равных условиях, и для кого-то может быть интересно развивать себя в новом, для кого-то — совершенствовать себя в том, что он умеет, до идеала. У всех разные пути, разные цели, как и у тренерских коллективов. Кто-то идёт новаторским путём, кто-то идёт по уже протоптанной дорожке, проверенной, чемпионской. Восприятие судьями и тренерами нового в целом и даёт некоторый стопор в фигурном катании, но также, если происходит какой-то рывок, то он происходит громко, и его невозможно не заметить», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
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