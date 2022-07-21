Бетина Попова: ультра-си ограничивают хореографа — ты не можешь добавить суперкреатив

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала об ограничениях, накладываемых на хореографа сложными элементами.

«Элементы ультра-си ограничивают хореографа, потому что на них закладывается разгон, кроме того, ты понимаешь, что это бывает не стопроцентное выполнение — ты не можешь добавить что-то суперкреативное, потому что это может потеряться в моменте проката.

Ультра-си очень сильно влияют на постановщика, особенно в одиночном катании: ты понимаешь, что, скорее всего, спортсмен может в какой-то момент пересчитать что-то, какой-то акцент куда-то сместить. В этом плане важно смотреть на рисунок программы, чтобы не было наматывания кругов в одну сторону, чтобы не было так, что сначала прыжки, а потом уже катаешься, или наоборот. Есть такой компонент, как композиция программы, и в нём должно учитываться, что элементы должны быть расположены сбалансированно, по рисунку не должно быть много повторений, нужно обкатывать всю поляну, показывать и рёберное катание, и широкое дуговое — есть очень много нюансов», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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