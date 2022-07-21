На «Чемпионате» — третий выпуск спецпроекта «Песнь льда». Узнай всё о постановке программ

На «Чемпионате» появился третий выпуск спецпроекта о фигурном катании «Песнь льда», в котором мы рассказываем, что делает фигурное катание искусством, и разбираем с экспертами, как это искусство создаётся.

Выпуск от 21 июля – о постановке программ. Почему ультра-си ограничивают хореографию? И как происходит поиск идей для шедевров на льду?

На вопросы корреспондентов «Чемпионата» ответили вице-чемпионка мира 2012 года в одиночном катании Алёна Леонова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова, бывшая фигуристка сборной России Бетина Попова, представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев и хореограф Никита Михайлов.

В предыдущих выпусках затрагивались темы музыки и хореографии.