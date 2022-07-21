Танцоры Каташинские рассказали, как ставят программы в фигурном катании

Танцоры Марина и Артемий Каташинские рассказали, как ставят программы в фигурном катании.



«Как происходит процесс постановки программ? Изначально мы исходим от музыки или придуманного образа, а дальше уже накладываем свою вариацию, чтобы донести историю, а не сделать прокат ради проката.



Идеи мы ищем не самостоятельно, обычно мы собираем весь тренерский состав: главный тренер школы, вторые педагоги, и смотрим уже на образ девочки, для которой ставим номер. Например, фигуристке, у которой короткие быстрые мышцы, будет сложно освоить плавные и медленные танцевальные вариации, и наоборот. Мы стараемся подходить индивидуально к каждому ребёнку, чтобы подчеркнуть его сильные стороны и скрыть слабые.



Какие нюансы надо учесть в процессе постановки программ? Мы стараемся учитывать всё, начиная от причёски и заканчивая последним па. В вариациях это будет играть ключевую роль для создания образа спортсмена на льду», — сказали Марина и Артемий Каташинские в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».