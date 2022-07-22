Попова объяснила, почему работа с одним хореографом — упущение для учениц Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова выразила мнение о работе учениц Этери Тутберидзе под руководством одного хореографа.

«Работа с одним хореографом: упущение или привилегия для учениц Тутберидзе? Я бы сказала, упущение, потому что одному специалисту сложно работать на такой поток, группа очень большая. Сейчас танцы на полу, обычные, развиваются быстро, есть много стилей, направлений — даже девчонки начали уже ходить заниматься танцами. И Камила занимается вогом, и Аню мы видели, как она танцевала хип-хоп, и Сашу видели, когда она танцевала фрейм-ап. Девочки чувствуют эту потребность в новой лексике. Нехватка лексики для меня самая явная проблема: одному человеку сложно дать десятерым фигуристам разную лексику на протяжении нескольких сезонов на две программы. Это постоянно нужно обогащаться, ходить на спектакли и мастер-классы, а в том режиме, в котором работают в этом штабе, это просто невозможно из-за круглосуточных тренировок», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Полное интервью с Бетиной Поповой читайте на «Чемпионате».