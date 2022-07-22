Бетина Попова рассказала о сотрудничестве с парой Хабибуллина/Княжук

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова, а ныне хореограф поделилась впечатлениями от сотрудничества с танцевальным дуэтом Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
«Наташа с Ильёй очень классные ребята. Это такая классическая пара, где Илья такой партнёр, который движет весь процесс, а Наташа такая мягкая партнёрша, которая подчиняется и идёт за ним, туда, куда он её ведёт. А Илья ведёт её на самом деле по верному пути — он очень творческий парень. Это те спортсмены, с которыми мне всегда классно работать, потому что Илья всегда приходит с кучей идей. Мне остаётся только его мысль направлять куда-то. Мне не нужно ничего делать — только грамотно обработать его мысль и сделать так, чтобы им было удобно.
Парные постановки — это увлекательный процесс. У каждой пары свой характер. Где-то партнёр с партнёршей ещё не прошли период деления, кто у них главный, и пытаются во время программы тянуть одеяло на себя; кто-то ещё только скатывается в паре, и ты должен объяснять и за мальчика, и за девочку; кому-то вообще ничего не нужно объяснять — они схватывают на лету. Нюансов очень много. Кому-то надо объяснять всё, кого-то достаточно только направлять. Кого-то сначала надо помирить, объяснить, что вы работаете вместе на общий результат, и только потом начинать работать», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
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