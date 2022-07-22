Бетина Попова раскритиковала систему оценивания компонентов в фигурном катании

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова ответила на вопрос о том, сковывают ли существующие правила в фигурном катании, а также раскритиковала систему оценивания компонентов.

«Существующие правила в фигурном катании сковывают? Да, сковывают. Что изменить? Этот вопрос задают всегда, но я говорю, ISU идёт в правильном направлении. Если мы берём судейство, каким оно должно быть — изначально один компонент не зависит от другого. Если у тебя скольжение хорошее, это не значит, что у тебя классные связки или что у тебя перфоманс отличный, или композиция программы суперская. Нет, это ничего не значит: у тебя и музыкальность может быть плохая при хорошем скольжении.

Если идёт такое оценивание, тогда и работать в этой системе становится легче, и в целом менять ничего не надо. Всё утыкается в то, как всё оценивается. К сожалению, все компоненты идут под одну гребёнку, например, средний уровень компонентов этой пары идёт на восьмёрку, и всё — все будут восьмёрки, а то, что связки были классные, а владения коньком не было вообще, на это не обращается внимание. Или наоборот: вот, он же так классно катается, давайте ему связки поставим.

Если вот это судейство выровнять, в плане, что все компоненты оцениваются отдельно, равно как и плюсы будут оценивать так, как должны, тогда в целом и не надо ничего менять в правилах. Есть в них что найти. Я смотрю на группу Монреаля и вижу, что они справились с жёсткими правилами для танцев. Они, обойдя все ограничения, поставили всем парам классные и совершенно разные яркие программы. В парах с ограничениями попроще — их не так много, там можно покреативить, но всё упирается в элементы, как в одиночном. В этих правилах можно работать, если изменить оценивание, тогда у всех появится стимул улучшать и связки, и скольжение, и перфоманс, и композицию программы, и музыкальность», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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