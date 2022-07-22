Бетина Попова — о танцах на льду: что это за спорт, в котором есть очередь?

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о том, что в танцах на льду существует так называемая очередь, в соответствии с которой преимущество получают фигуристы, которые дольше выступают.
«Что касается очереди в танцах на льду, то она плоха тем, что есть, но она и обоснована. Не сама очередь, а тот факт, что люди, выступающие дольше, более скатанные. Не факт, что они катаются лучше, что их владение коньком выше, но в одном этом аспекте они имеют преимущество. В этом смысле очереди есть своё маленькое объяснение, которое, однако, не оправдывает её ни в коем случае. Потому что что это за спорт, в котором есть очередь? Это не совсем нормально», — сказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
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