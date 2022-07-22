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«Действуют как мелкие пакостники». Лайшев — о решении не пускать Трусову в Швецию

«Действуют как мелкие пакостники». Лайшев — о решении не пускать Трусову в Швецию
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«Они действуют как мелкие пакостники — во вред только себе. Эта оголтелость, бессильная злоба, которая передаётся. Не знают ещё, как нас задеть. Однако нас не задеть. Мы всё равно самые лучшие: самые красивые, мудрые, мастеровитее всех вместе взятых. Мы это не раз доказали во всех видах спорта. Это нас всех только сплочает, закаляет и настраивает на новые победы», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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