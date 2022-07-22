Александр Коган: хочется надеяться, что в новом руководстве ISU возобладает здравый смысл

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о том, когда с российских спортсменов снимут отстранение, связанное с ситуацией на Украине.

«Многое будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета по этому вопросу. Ведь большинство международных федераций получает значительные суммы от МОК, некоторые президенты международных федераций являются членами организации или иных органов, связанных с ней, и по этим причинам не желают вступать в конфликт. В значительной степени это также зависит от самостоятельности руководителей международных федераций и их способности отстаивать свою точку зрения.

Количество просмотров последних чемпионатов мира (как взрослого, так и юниорского) в нашем виде спорта действительно реально упало, более того, об этом многие стали говорить. На недавнем конгрессе обсуждались финансовые потери ISU, и они, на мой взгляд, могут увеличиться по сравнению с нынешними прогнозами на ближайшие три года. Телевидению нужны шоу, где есть серьёзные спортсмены, серьёзное соперничество, и я сам слышал от представителей ряда крупных национальных федераций, что им был неинтересен последний чемпионат мира, несмотря на то что их спортсмены завоевали там какие-то медали. Не было самой соревновательной идеи. Поэтому и хочется надеяться, что в новом руководстве ISU возобладает здравый смысл. Не случайно же нас вдруг очень активно стали просить, чтобы мы отдали хоть каких-то своих фигуристов в другие страны.

Вы всерьёз полагаете, что, обеспечив фигурному катанию мифическое гендерное и расовое равенство, мы привлечём кого-то в наш вид спорта? Вряд ли. Все хотят видеть реальную борьбу, а главное — этого хочет телевидение. Схема-то проста: телевидение — это спонсоры, спонсоры — это деньги. Нет денег — нет вида спорта», — приводит слова Когана RT.