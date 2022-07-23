Фигуристка Камила Валиева расплакалась, услышав вопрос об Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева рассказала, с какими чувствами и эмоциями выступала в личном турнире Олимпийских игр — 2022.

После победы сборной России в командном турнире стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, ещё на чемпионате России, оказалась положительной. Все долгие дни до личного турнира решался вопрос о допуске Валиевой к соревнованиям. Сложности добавляло то, что Камиле было всего 15 лет – несовершеннолетняя по любым правилам. Валиевой пришлось отвечать перед Спортивным арбитражным судом (CAS). Камиле разрешили выйти на старт, но явная фаворитка и рекордсменка во всех видах провалила произвольную программу, оставшись без медали.

«Почему-то именно в тот момент я подумала, что я одна, а это очень для меня плохо. Это у меня такое было. Я уже на старт вышла, встала в начальную позу. Виден был, наверное, страх в моих глазах. На короткой программе – порхаешь, а на произвольной мне этого почувствовать не удалось. Хочу сказать большое спасибо. Находясь там, плакала каждый день (заплакала), видела очень много поддержки. Просто спасибо!» — сказала Валиева в интервью Татьяне Навке на VKфест.

Окончательная точка в расследовании дела Валиевой пока не поставлена и медали за командный турнир не вручены.