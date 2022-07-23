Навка — Валиевой: ты любимица всего мира. Кроме сволочей, придумавших допинговую историю

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая расплакалась, отвечая на вопрос об Олимпиаде в Пекине.

После победы сборной России в командном турнире стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, ещё на чемпионате России, оказалась положительной. Все долгие дни до личного турнира решался вопрос о допуске Валиевой к соревнованиям. Сложности добавляло то, что Камиле было всего 15 лет – несовершеннолетняя по любым правилам. Валиевой пришлось лично отвечать перед Спортивным арбитражным судом (CAS). Камиле разрешили выйти на старт, но явная фаворитка и рекордсменка во всех видах провалила произвольную программу, оставшись без медали.

«Камила, ты, наверное, знаешь, что тебя поддерживала не только Россия, но вообще весь мир. Ты теперь любимица всего мира. Несмотря на все эти санкции, тебя любит абсолютно каждый человек на планете. Ты должна это знать. Ну, кроме, конечно, этих сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю», — приводит слова Навки на VK Fest «Спорт-экспресс».