Евгения Медведева показала фото с Анной Щербаковой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих соцсетях. На снимке Медведева изображена с олимпийской чемпионкой 2022 года в том же виде Анной Щербаковой.
Фото: zloy_roc
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также регулярно появляются фотосессии с участием двукратной чемпионки мира и Европы.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу:
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