Евгения Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию для Maxim

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как решила принять участие в фотосессии для мужского журнала Maxim.

«Поступило предложение, мы подумали, что мне уже не 15, всё законно, можем себе позволить. Девочка вроде как симпатичная, в форме. Почему нет? Хотелось уже заявить о себе, что я не всегда буду в фигурнокатальных платьишках и что я не всегда с ног до головы буду в длиннющих юбках ходить. Я тоже красивая и эффектная девушка, которую позвали на обложку Maxim.

Как-то раз снимали с другом, и я думаю: «А у меня бельё с собой красивое есть! А давай!» Фотосессия в нижнем белье получилась такая красивая, нежная, необычная для меня и вообще не пошлая. Оказывается, женское тело может быть очень трогательным и красивым. Cмотря как его преподносить», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.

Фото: Maxim

Фото: Maxim

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