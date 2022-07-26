«Я бы об стенку убилась бы». Евгения Медведева — об отстранении российских фигуристов

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о развитии фигурного катания в России в период отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Пока что фигурное катание будет локально российским. Запланировано много соревнований российских наподобие Гран-при, так что ребятки будут бороться внутри страны. У нас конкуренция дай бог, так что скучно не будет.

Я с фигуристами сборной общаюсь как с друзьями, мы особо тему спорта не обсуждаем. Демотивированы ли они? Не спрашивала, но если поставить себя на их место, сложно. Я бы об стенку убилась бы», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbеs.