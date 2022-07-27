«Зачем вы меня так пугаете?» Алина Загитова рассказала, как её остановили сотрудники ГИБДД

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как её остановили сотрудники ГИБДД, узнавшие её и пожелавшие сфотографироваться.

«Да, я пытаюсь во всём по чуть-чуть развиваться, познавать новое. Во время пандемии я сдала ещё экзамен на права. Теперь сама вожу машину.

Была такая ситуация недавно: меня в первый раз в жизни остановили. Думаю, почему, я вроде бы ничего не нарушала, ехала не быстро, почти 40 километров в час. А оказалось, что сотрудники ГИБДД меня узнали и просто захотели со мной сфотографироваться. Я им говорю: «Зачем вы меня так пугаете?» Водить машину мне очень нравится», — цитирует Загитову «7 дней».

Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: