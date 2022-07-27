Алина Загитова рассказала о своей диете и весе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, какой диеты старается придерживаться, и высказалась о своём весе.
«Когда принимала участие в чемпионатах, даже почти не пила воду. И во время соревнований, и в период подготовки. Мы просто полоскали рот и тут же всё выплёвывали. Потому что даже сто или двести граммов лишнего веса для организма спортсменки ощутимы, тело начинает по-другому себя вести. Прыгать сложнее.
Моя обычная еда — йогурты. Я не ем жирное, отказалась, насколько это возможно, от сладкого. Хотя люблю конфетки, шоколадки. Я была сладкоежка. Сейчас уже меньше.
Я недавно запекала лосося в духовке. Так вкусно! Я и сама съела кусочек. Сейчас мне удалось более или менее нормализовать свой вес, а в какой-то момент я сильно поправилась — килограмма на четыре. Мне кажется, даже для обычного человека это много. Тем более для спортсменки. Потом я стала больше прислушиваться к своему организму, и как-то получилось похудеть», — цитирует Загитову «7 дней».
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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