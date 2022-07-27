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Александра Трусова показала фотографии с распущенными волосами на фоне гор

Александра Трусова показала фотографии с распущенными волосами на фоне гор
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети Weibo. Спортсменка, позирующая на фоне гор, выложила фотографии с распущенными волосами.

Фото: из личного архива александры трусовой

Фото: из личного архива александры трусовой

Напомним, в июне 2022 года Александра Трусова выступила в юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Она совершила четыре попытки и показала результат 4,19 м. (Победительница соревнований Светлана Антошина (Брянск) прыгнула на 6,09 м). Это позволило Трусовой выполнить второй юношеский разряд. Он даётся за прыжок на 4,00 м. До первого юношеского разряда российской спортсменке не хватило 11 см. Этот разряд даётся за прыжок на 4,30 м.

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