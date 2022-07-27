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Тренер Волосожар и Транькова стала гендиректором Федерации фигурного катания Москвы

Тренер Волосожар и Транькова стала гендиректором Федерации фигурного катания Москвы
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Заслуженный тренер России Нина Мозер стала генеральным директором Федерации фигурного катания города Москвы (ФФКМ), сообщает пресс-служба ФФКМ на своей странице «ВКонтакте». Назначение известного специалиста состоялось на прошедшем сегодня, 27 июля, заседании президиума ФФКМ.

Мозер – специалист в парном катании. Под её руководством тренировались двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионы Игр-2014 в команде и серебряные призёры личного турнира Ксения Столбова и Фёдор Климов, серебряные призёры Игр-2018 в команде Наталья Забияко и Александр Энберт, двукратные серебряные призёры Олимпиад Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В 2018 году Мозер приостановила активную тренерскую деятельность, сославшись на усталость после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Спустя три года она вернулась к работе.

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