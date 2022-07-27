Тренер Волосожар и Транькова стала гендиректором Федерации фигурного катания Москвы

Заслуженный тренер России Нина Мозер стала генеральным директором Федерации фигурного катания города Москвы (ФФКМ), сообщает пресс-служба ФФКМ на своей странице «ВКонтакте». Назначение известного специалиста состоялось на прошедшем сегодня, 27 июля, заседании президиума ФФКМ.
Мозер – специалист в парном катании. Под её руководством тренировались двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионы Игр-2014 в команде и серебряные призёры личного турнира Ксения Столбова и Фёдор Климов, серебряные призёры Игр-2018 в команде Наталья Забияко и Александр Энберт, двукратные серебряные призёры Олимпиад Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В 2018 году Мозер приостановила активную тренерскую деятельность, сославшись на усталость после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Спустя три года она вернулась к работе.
- 27 июля 2022
-
19:09
-
18:55
-
18:06
-
15:46
-
15:08
-
13:37
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
08:03
-
07:24
-
00:05
- 26 июля 2022
-
23:34
-
22:56
-
20:44
-
20:18
-
19:31
-
18:51
-
16:59
-
16:44
-
16:24
-
15:25
-
14:33
-
14:00
-
13:31
-
13:06
-
12:39
-
11:34
-
11:07
-
08:14
-
07:55
- 25 июля 2022
-
21:23
-
20:25
-
18:30