Евгений Семененко — болельщикам: мне очень приятно и дорого ваше внимание

Российский фигурист Евгений Семененко поблагодарил болельщиков за поздравления и подарки на день рождения. Накануне спортсмену исполнилось 19 лет.

«Искренне благодарен всем за тёплые слова и добрые пожелания, за радость и улыбку, которую вы мне подарили своими поздравлениями. Мне очень приятно и дорого ваше внимание. Пусть и у вас всё будет замечательно», — написал Семененко в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгения Семененко.

Ученик Алексея и Татьяны Мишиных приобрёл известность в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира. Там он занял восьмое место, что вместе с результатом Михаила Коляды (пятое место) позволило России претендовать на три путёвки на Олимпийские игры – 2022. В личном турнире Игр в Пекине Семененко занял лучшее место из россиян, став восьмым.