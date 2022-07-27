Евгений Семененко — болельщикам: мне очень приятно и дорого ваше внимание

Российский фигурист Евгений Семененко поблагодарил болельщиков за поздравления и подарки на день рождения. Накануне спортсмену исполнилось 19 лет.
«Искренне благодарен всем за тёплые слова и добрые пожелания, за радость и улыбку, которую вы мне подарили своими поздравлениями. Мне очень приятно и дорого ваше внимание. Пусть и у вас всё будет замечательно», — написал Семененко в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгения Семененко.
Ученик Алексея и Татьяны Мишиных приобрёл известность в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира. Там он занял восьмое место, что вместе с результатом Михаила Коляды (пятое место) позволило России претендовать на три путёвки на Олимпийские игры – 2022. В личном турнире Игр в Пекине Семененко занял лучшее место из россиян, став восьмым.
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