Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская объяснила, почему не стоит сравнивать заработки фигуристов и футболистов. Гонорары последних многие считают непомерно высокими.
«Дело в том, что фигурное катание нельзя сравнивать с футболом. Там немножко другие истории. Футболом интересуется гораздо больше народа, чем фигурным катанием.
Каждый должен заниматься своим делом. Я никогда не жаловалась на свои заработки. К тому же, помимо соревнований, у нас много всяких показательных выступлений, чего-то ещё, реклама опять же. Так что фигуристы вообще не должны жаловаться.
Единственное, чтобы зарабатывать деньги, надо выигрывать. Надо быть в тройке, потому что уже пятое-шестое место чемпионата мира — это уже просто ничто», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».
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