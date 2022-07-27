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Мария Бутырская объяснила, почему не стоит сравнивать заработки фигуристов и футболистов

Мария Бутырская объяснила, почему не стоит сравнивать заработки фигуристов и футболистов
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская объяснила, почему не стоит сравнивать заработки фигуристов и футболистов. Гонорары последних многие считают непомерно высокими.

«Дело в том, что фигурное катание нельзя сравнивать с футболом. Там немножко другие истории. Футболом интересуется гораздо больше народа, чем фигурным катанием.

Каждый должен заниматься своим делом. Я никогда не жаловалась на свои заработки. К тому же, помимо соревнований, у нас много всяких показательных выступлений, чего-то ещё, реклама опять же. Так что фигуристы вообще не должны жаловаться.

Единственное, чтобы зарабатывать деньги, надо выигрывать. Надо быть в тройке, потому что уже пятое-шестое место чемпионата мира — это уже просто ничто», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».

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