«Люблю лето в Питере». Елизавета Нугуманова выложила солнечные фотографии

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На сделанных в Санкт-Петербурге снимках спортсменка, одетая в красное платье, позирует перед камерой.
«Люблю лето в Питере», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива елизаветы нугумановой
Фото: из личного архива елизаветы нугумановой
В комментариях подписчики восхитились красотой спортсменки.
Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.
Также посмотрите видео, как Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу:
- 28 июля 2022
-
07:53
-
00:17
- 27 июля 2022
-
22:54
-
22:27
-
22:18
-
21:48
-
20:51
-
20:27
-
19:09
-
18:55
-
18:06
-
15:46
-
15:08
-
13:37
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
08:03
-
07:24
-
00:05
- 26 июля 2022
-
23:34
-
22:56
-
20:44
-
20:18
-
19:31
-
18:51
-
16:59
-
16:44
-
16:24
-
15:25
-
14:33
-
14:00
-
13:31
-
13:06