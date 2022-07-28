«Люблю лето в Питере». Елизавета Нугуманова выложила солнечные фотографии

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На сделанных в Санкт-Петербурге снимках спортсменка, одетая в красное платье, позирует перед камерой.

«Люблю лето в Питере», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

В комментариях подписчики восхитились красотой спортсменки.

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

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